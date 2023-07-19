Студент Университета "Дубна" стал участником экологического арктического слета

четверг, 03 августа 2023 | 13:15 124 Университет "Дубна"
Святослав Крантовский, учащийся Кафедры экологии и наук о Земле, Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН) Университета "Дубна", прошел отбор на II полевой молодежный слет Русского географического общества.

Слет проводится в рамках Экологической экспедиции по очистке Арктической зоны Российской Федерации от техногенного загрязнения «Арктика. Генеральная уборка».

В течение двух недель в августе участникам слета предстоит улучшать экологическую обстановку хрупкой экосистемы Арктики в Красноярском крае: анализировать загрязнения, выявлять объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую вреду, ликвидировать накопленный экологический вред и работать в ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Поздравляем Святослава с успешным прохождением отбора и желаем интересного и эффективного погружения в поле будущей профессии!

Тэги:
Университет Дубна  экспедиция  соотечественники  экология
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