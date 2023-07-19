Студент Университета "Дубна" стал участником экологического арктического слета

Слет проводится в рамках Экологической экспедиции по очистке Арктической зоны Российской Федерации от техногенного загрязнения «Арктика. Генеральная уборка».

В течение двух недель в августе участникам слета предстоит улучшать экологическую обстановку хрупкой экосистемы Арктики в Красноярском крае: анализировать загрязнения, выявлять объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую вреду, ликвидировать накопленный экологический вред и работать в ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Поздравляем Святослава с успешным прохождением отбора и желаем интересного и эффективного погружения в поле будущей профессии!