Спасатели в Дубне сняли с крыши юного верхолаза

четверг, 17 августа 2023 | 21:22 253 ГКУ МО "Мособлпожспас"
16 августа за помощью к спасателям ГКУ МО "Мособлпожспас" обратился 10-летний житель Дубны

Во время игры ребенок забрался по маршевой пожарной лестнице на крышу пристройки-сарая к жилому дому. Когда же пришло время спускаться вниз, парень, посмотрев вниз с пятиметровой высоты, понял, что эту задачу он не осилит. Набрав номер единой службы экстренных вызовов 112, мальчик рассказал об инциденте, и на место оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Работники дежурной смены поднялись на кровлю и на руках спустили мальчика с крыши на верхний пролет пожарной лестницы. Остальные 20 ступеней до земли ребенок преодолел самостоятельно. Правда, спасатели при этом страховали его с обеих сторон. Медицинская помощь верхолазу не потребовалась. Спасателям тоже.

Тэги:
Дубна  Мособлпожспас  происшествия  дети
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