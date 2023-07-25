Спасатели в Дубне сняли с крыши юного верхолаза

Во время игры ребенок забрался по маршевой пожарной лестнице на крышу пристройки-сарая к жилому дому. Когда же пришло время спускаться вниз, парень, посмотрев вниз с пятиметровой высоты, понял, что эту задачу он не осилит. Набрав номер единой службы экстренных вызовов 112, мальчик рассказал об инциденте, и на место оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Работники дежурной смены поднялись на кровлю и на руках спустили мальчика с крыши на верхний пролет пожарной лестницы. Остальные 20 ступеней до земли ребенок преодолел самостоятельно. Правда, спасатели при этом страховали его с обеих сторон. Медицинская помощь верхолазу не потребовалась. Спасателям тоже.