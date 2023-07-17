Спасатели из Дубны помогли яхтсменам на Московском море

«Положение осложняло ночное время поиска, но благодаря системам геопозиционирования яхту разыскали в кратчайшие сроки. Ее обнаружили в Тверской области, в 1-м Техническом заливе», – рассказал заместитель начальника дубненского ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.

Пересадив пассажиров к себе на борт, работники дежурной смены доставили их на берег. Капитан же остался устранять неисправность и от помощи спасателей отказался. Медицинская помощь никому не потребовалась.