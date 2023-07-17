Спасатели из Дубны помогли яхтсменам на Московском море

четверг, 03 августа 2023 | 12:17 152 ГКУ МО "Мособлпожспас"
Команда парусно-моторной яхты из Конаково в составе семьи - 40-летних мужчины и женщины, а также капитана, совершая круиз по Иваньковскому водохранилищу, запросила помощь около 24:00. Яхта потеряла управление и путешественники обратились в службу 112.

«Положение осложняло ночное время поиска, но благодаря системам геопозиционирования яхту разыскали в кратчайшие сроки. Ее обнаружили в Тверской области, в 1-м Техническом заливе», – рассказал заместитель начальника дубненского ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.

Пересадив пассажиров к себе на борт, работники дежурной смены доставили их на берег. Капитан же остался устранять неисправность и от помощи спасателей отказался. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Тэги:
Московское море  Мособлпожспас  водный транспорт  происшествия
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