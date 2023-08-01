Сотрудник Музея Дубны участвовал в работе конференции «Музей как пространство коммуникации»

В мероприятии принимала участие сотрудник Музея Дубны, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Лариса Пантелеева.

Занятия проходили на базе Информационного центра по атомной энергии, который находится на борту «дедушки атомного флота» Атомного ледокола «Ленин».

Перед началом работы участникам мастерских была проведена замечательная экскурсия по атомоходу. Музейные сотрудники из разных концов страны с огромным удовольствием почувствовали себя одновременно в роли посетителей и экипажа этого плавучего музея. Незабываемые впечатления!

А потом начались два дня интересной работы. Лекции, экспертные консультации, дискуссии, обсуждение проектов. Разработка цифровых и коммуникационных стратегий для музеев. Деловые игры: «Музейный предмет. Очевидные и неочевидные связи» и «Выставка одного предмета в воображаемом музее». А также подготовка предложений для музеев, обмен опытом.

По завершению работы мастерских, участникам были вручены сертификаты.