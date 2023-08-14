Состоялся первый Кубок «СШ Дубна» по футболу

В соревнованиях принимали участие: СШОР "Тверь" (белые и синие), СШОР "Дмитров", ШАР, СШ "Дубна" и ФК "Дубна-Юниор". Каждый матч выдался интересным и напряженным.

СШОР "Тверь" (белые) ШАР СШОР "Дмитров"

Так же во время турнира среди детей были проведены конкурсы лучших пенальтистов, вратарей и жонглеров.

Лучший пенальтист - Коренюгин Роман

Лучший вратарь - Русаков Максим

Лучшие жонглеры - Колыхалин Артем и Чекалин Кирилл

Победители конкурсов были награждены подарочными картами "Спортмастера", победитель и призеры Кубка были награждены медалями и кубками.