Состоялся первый Кубок «СШ Дубна» по футболу

13 августа на стадионе "Волна" прошел первый Кубок спортивной школы «Дубна» по футболу.
В соревнованиях принимали участие: СШОР "Тверь" (белые и синие), СШОР "Дмитров", ШАР, СШ "Дубна" и ФК "Дубна-Юниор". Каждый матч выдался интересным и напряженным.
- СШОР "Тверь" (белые)
- ШАР
- СШОР "Дмитров"
Так же во время турнира среди детей были проведены конкурсы лучших пенальтистов, вратарей и жонглеров.
- Лучший пенальтист - Коренюгин Роман
- Лучший вратарь - Русаков Максим
- Лучшие жонглеры - Колыхалин Артем и Чекалин Кирилл
Победители конкурсов были награждены подарочными картами "Спортмастера", победитель и призеры Кубка были награждены медалями и кубками.