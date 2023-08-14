Состоялся первый Кубок «СШ Дубна» по футболу

вторник, 15 августа 2023 | 13:30 205 СШ "Дубна"
13 августа на стадионе "Волна" прошел первый Кубок спортивной школы «Дубна» по футболу.

В соревнованиях принимали участие: СШОР "Тверь" (белые и синие), СШОР "Дмитров", ШАР, СШ "Дубна" и ФК "Дубна-Юниор". Каждый матч выдался интересным и напряженным.

  1. СШОР "Тверь" (белые)
  2. ШАР
  3. СШОР "Дмитров"

Так же во время турнира среди детей были проведены конкурсы лучших пенальтистов, вратарей и жонглеров.

  • Лучший пенальтист - Коренюгин Роман
  • Лучший вратарь - Русаков Максим
  • Лучшие жонглеры - Колыхалин Артем и Чекалин Кирилл

Победители конкурсов были награждены подарочными картами "Спортмастера", победитель и призеры Кубка были награждены медалями и кубками.

Тэги:
Дубна  соревнования
Читать в
Оставить отзыв в
 
14.08.2023 | 11:46    377
Юные футболисты Дубны победно выступили на турнире "Лига будущих чемпионов - 2023"
Юные футболисты из ФШ "Спартак Юниор Дубна" привезли в Дубну медали и кубок за 1 место серебряного финала турнира "Лига будущих чемпионов - 2023".
31.07.2023 | 22:03    502
Уроженец Кимр одержал уверенную победу на международном борцовском турнире
Во Владикавказе прошел вечер борьбы Poddubny Wrestling League World Series (PWL-5).
02.08.2023 | 13:41    618
Медики Дубны приняли участие в съемках Первого канала
Специалисты дубненской ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России уже в очередной раз приняли участие в телевизионных съемках Первого канала.