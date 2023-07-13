Силами МЧС потушен крупный пожар на складе в Яхроме

4 августа в 11:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе в Яхроме по адресу: улица Шлюзовой переулок, у дома 1 - известный ещё с советских времен техцентр "Яхрома-Лада".
На складе техцентра "Яхрома-Лада" хранились в том числе пластиковые и резиновые изделия. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения МЧС наблюдалось горение уже внутри строения. Был оперативно создан штаб пожаротушения и 2 боевых участка.
К 13:00 пожар локализован на площади 1950 кв.м.
Привлекаемые силы и средства: 19 единиц техники, 58 человек.