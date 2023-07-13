Силами МЧС потушен крупный пожар на складе в Яхроме

пятница, 04 августа 2023 | 14:36 149 МЧС России по Московской области
4 августа в 11:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе в Яхроме по адресу: улица Шлюзовой переулок, у дома 1 - известный ещё с советских времен техцентр "Яхрома-Лада".

На складе техцентра "Яхрома-Лада" хранились в том числе пластиковые и резиновые изделия. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения МЧС наблюдалось горение уже внутри строения. Был оперативно создан штаб пожаротушения и 2 боевых участка.

К 13:00 пожар локализован на площади 1950 кв.м.

Привлекаемые силы и средства: 19 единиц техники, 58 человек.

Тэги:
Яхрома  пожар  МЧС
Читать в
Оставить отзыв в
 
13.07.2023 | 15:45    368
Пожарные в Кимрах спасли из огня ребенка
12 июля 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о задымлении в квартире на 5 этаже по адресу: г. Кимры, ул. 60 лет Октября.
17.07.2023 | 18:17    416
В Яхроме спасатели вызволили из задымлённой квартиры пожилого мужчину
В службу 112 позвонили очевидцы и рассказали о возгорании на 5-м этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Большевистской в Яхроме.
28.07.2023 | 14:23    376
Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Запрудне
26 июля работники 215-й и 272-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО "Мособлпожспас" эвакуировали пять человек при тушении пожара в многоквартирном доме в Запрудне.