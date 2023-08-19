Школьники из Дубны познакомились с работой кинологов

вторник, 22 августа 2023 | 14:38 175
Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна присоединились к акции «Каникулы с общественным советом»

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по г.о. Дубна Ириной Негиной провели экскурсию по кинологическому центру для учащихся 4, 6 и 9 класса МБОУ «СОШ №7» г. Дубны.

На экскурсии ребятам рассказали о породах служебных собак, какие стадии обучения проходит собака и как ее приучают работать с человеком. Специалисты-кинологи продемонстрировали навыки, которыми владеют питомцы, в том числе по обнаружению наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ.

В ходе экскурсии Ирина Негина рассказала детям о правилах безопасности и  поведения в общественных местах, а также напомнила о соблюдении правил Дорожного движения. В завершение встречи ребята поблагодарили кинологов за интересную и познавательную экскурсию.

Тэги:
Дубна  полиция  экскурсия  дети
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