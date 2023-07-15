С начала "спецоперации" более 50 тысяч украинцев потеряли руки или ноги

среда, 02 августа 2023 | 11:29 188 The Wall Street Journal
Информация предоставлена крупнейшим в мире производителем протезов – немецкой компанией Ottobock – и ее медицинскими партнерами.

Количество потерявших конечности украинцев может быть выше, поскольку для протезирования требуется время, и некоторые пострадавшие ждут ампутации в течение недель или даже месяцев после ранения.

Другой фактор - стоимость протезов. Она может доходить до 50 тысяч евро, в то время как украинские власти платят до 20 тысяч евро каждому военному, получившему ранение, а гражданские лица зачастую вовсе не могут позволить себе лечение и вынуждены обращаться к благотворительным организациям.

По оценке одной из таких организаций, число украинцев, получивших на войне серьезные травмы, достигает 200 тысяч человек. Из них около 20 тысяч получили ранения, которые требуют ампутации. Эти цифры сравнимы с Первой Мировой войной, когда 67 тысяч жителей Германии и 41 тысяча жителей Великобритании потеряли конечности.

Также отмечается, что в начале СВО в Украине основными причинами ампутаций были ранения, полученные при артиллерийских и ракетных обстрелах. Сейчас украинские военные в основном получают травмы, подрываясь на минах, установленных вдоль линии фронта.

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