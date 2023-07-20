«Руководитель от Аллаха! Руководитель от Бога!»: Деревня под Дмитровом стала звездой соцсетей

На плакате Рамзан Кадыров и Сергей Шойгу в парадных кителях с наградами на лацканах.

По словам представителя местной администрации Галины Павловой, в частном доме, прославившемся на всю страну, проживает тихая, благополучная чеченская семья. Павлова говорит, что в Рыбаках, Озерецком и соседних деревнях вообще живут очень активные люди и настоящие патриоты.