«Руководитель от Аллаха! Руководитель от Бога!»: Деревня под Дмитровом стала звездой соцсетей

Плакат с фотографиями президента Чеченской республики Рамзана Кадырова и министра обороны РФ Сергея Шойгу разместили на частном коттедже при въезде в деревню Рыбаки Дмитровского округа.
На плакате Рамзан Кадыров и Сергей Шойгу в парадных кителях с наградами на лацканах.
По словам представителя местной администрации Галины Павловой, в частном доме, прославившемся на всю страну, проживает тихая, благополучная чеченская семья. Павлова говорит, что в Рыбаках, Озерецком и соседних деревнях вообще живут очень активные люди и настоящие патриоты.