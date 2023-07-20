«Руководитель от Аллаха! Руководитель от Бога!»: Деревня под Дмитровом стала звездой соцсетей

вторник, 08 августа 2023 | 10:20 1 194 Дмитровский Вестник
Плакат с фотографиями президента Чеченской республики Рамзана Кадырова и министра обороны РФ Сергея Шойгу разместили на частном коттедже при въезде в деревню Рыбаки Дмитровского округа.

На плакате Рамзан Кадыров и Сергей Шойгу в парадных кителях с наградами на лацканах.

По словам представителя местной администрации Галины Павловой, в частном доме, прославившемся на всю страну, проживает тихая, благополучная чеченская семья. Павлова говорит, что в Рыбаках, Озерецком и соседних деревнях вообще живут очень активные люди и настоящие патриоты.

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