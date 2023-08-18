Резидент ОЭЗ "Дубна" намерен вдвое увеличить инвестиции в проект

Экспертный совет при правительстве Московской области утвердил изменения в соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Гридекс-К». Корректировка, в том числе, предусматривает почти двойное увеличение инвестиций в проект.

В июле этого года резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гридекс-К» с помощью механизма промышленной ипотеки выкупила у инвестора технико-внедренческой зоны «Интех-Сервис» объект незавершенного капитального строительства общей площадью около 1450 кв. метров. Таким образом, реализуемый на подмосковной площадке проект потребовал изменений и дополнений. Скорректированные пункты соглашения были представлены на экспертный совет по промышленно-производственным ОЭЗ при правительстве Московской области, который прошел под председательством заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Юлии Бариновой.

Напомним, что высокотехнологичное предприятие «ГРИДЕКС-К» специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов. Резидент намерен создать в ОЭЗ современное производство качественных композитных геосинтетических материалов и обеспечить ими отечественных потребителей. Изменения связаны с решением расширить и модернизировать производство, в том числе за счет средств в размере 120 млн рублей, привлеченных в рамках программы «Промышленная ипотека».

Согласованные экспертным советом изменения позволят компании увеличить общую площадь строительства с 1 900 до 5 350 кв. метров, а площадь земельных участков с 0,5 до 1,25 га. «ГРИДЕКС-К» планирует почти в два раза увеличить объем инвестиций - с 192 до 365 млн. рублей и создать более 50 рабочих мест. Будут скорректированы и направления деятельности. К производству и реализации композитных геосинтетических материалов, в том числе геосеток и геоматов, добавится производство профилированных листов - стеновых, кровельных и несущих на основе полимерных композитных материалов из вторичного сырья. Также изменятся сроки строительства. Первую очередь объекта компания намерена закончить во втором квартале следующего года. Полностью строительство и модернизацию научно-производственного комплекса планируется завершить к концу 2026 года.

Наладив выпуск продукции под собственным брендом, компания «Гридекс-К» намерена занять одну из лидирующих позиций на отечественном рынке геосинтетических материалов в своем сегменте. Сегодня для ее изготовления резидент ОЭЗ «Дубна» уже наладил связи с основными поставщиками сырья и материалов.