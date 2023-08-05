Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» представит свои разработки на международной выставке в Индонезии

Экспонентами выставки станут ведущие производители Индонезии, Китая, Тайваня, Кореи, Малайзии, Таиланда, Сингапура, представители ряда других стран, в том числе из России. Подмосковье из числа ведущих производственных компаний, ориентированных на расширение экспортного портфеля и увеличение доли рынка, представит компания «ВестМедГрупп» - разработчик и производитель медицинского оборудования CADUCEUS.

При содействии Центра поддержки экспорта при правительстве Московской области резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» проведет глобальную работу по выводу своей продукции на рынок стран АСЕАН. Выпускаемые компанией изделия составят достойную конкуренцию мировым производителям оборудования систем медицинского газоснабжения, мобильных средств кислородной поддержки, оборудования для экстренной медицины, а также диагностического и лабораторного оборудования.

Ожидается, что выставку посетит более 45 тысяч человек, в том числе представители государственных ведомственных структур, а также отраслевые специалисты из более чем 30-ти стран.