Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» представит свои разработки на международной выставке в Индонезии

вторник, 08 августа 2023 | 12:08 470 ОЭЗ "Дубна"
С 18 по 21 октября в Джакарте пройдет крупнейшая в Юго-Восточной Азии медицинская выставка Indonesia Hospital Expo, где будет представлено оборудование для лечения и реабилитации пациентов в учреждениях здравоохранения различного профиля, медицинские товары повседневного спроса, фармацевтические продукты, оборудование для оказания медицинской помощи на дому, а также средства ухода и прочие медицинские товары.

Экспонентами выставки станут ведущие производители Индонезии, Китая, Тайваня, Кореи, Малайзии, Таиланда, Сингапура, представители ряда других стран, в том числе из России. Подмосковье из числа ведущих производственных компаний, ориентированных на расширение экспортного портфеля и увеличение доли рынка, представит компания «ВестМедГрупп» - разработчик и производитель медицинского оборудования CADUCEUS.

При содействии Центра поддержки экспорта при правительстве Московской области резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» проведет глобальную работу по выводу своей продукции на рынок стран АСЕАН. Выпускаемые компанией изделия составят достойную конкуренцию мировым производителям оборудования систем медицинского газоснабжения, мобильных средств кислородной поддержки, оборудования для экстренной медицины, а также диагностического и лабораторного оборудования.

Ожидается, что выставку посетит более 45 тысяч человек, в том числе представители государственных ведомственных структур, а также отраслевые специалисты из более чем 30-ти стран.

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ОЭЗ Дубна  медицина  оборудование  выставка
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