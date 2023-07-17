Региональные торговые сети будут ограничивать наценки на соцтовары

среда, 09 августа 2023 | 11:12 314 Интерфакс
Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары.

Ограничения будут, в частности, затрагивать наценки магазинов на сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию. Ранее систему добровольного ограничения наценки - не более 5% - ввели крупные федеральные торговые сети (такие как "Х5", "Магнит" и другие).

Напоминаем, что ещё в январе 2022 года стало известно - два крупнейших в России продуктовых ретейлера — X5 Group и «Магнит» — ограничат наценку на социально значимые продовольственные товары. Позже систему добровольного ограничения наценки (не более 5%) ввели и другие крупные федеральные торговые сети.

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Россия  социал  продукты
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