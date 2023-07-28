Проект «Нескучные каникулы» впервые стартовал в Дубне

"Каждый двор должен быть таким, чтобы в нем хотелось проводить праздники. И мы сейчас активно работаем в этом направлении: устанавливаем детские игровые площадки, асфальтируем внутридворовые дороги",- рассказал временно исполняющий полномочия Главы Дубны Максим Тихомиров.