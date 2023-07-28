Проект «Нескучные каникулы» впервые стартовал в Дубне

Уличный праздник для детей и взрослых будет проводиться раз в неделю в одном из дворов Дубны
17 августа первым адресом проекта стал двор на улице Тверской, 9. Сотни ребятишек и родителей приняли участие в этом увлекательном мероприятии семейного формата: с детской анимацией, пенной вечеринкой, угощением, беспроигрышной лотереей, призами и подарками.
"Каждый двор должен быть таким, чтобы в нем хотелось проводить праздники. И мы сейчас активно работаем в этом направлении: устанавливаем детские игровые площадки, асфальтируем внутридворовые дороги",- рассказал временно исполняющий полномочия Главы Дубны Максим Тихомиров.
Ну а «Нескучные каникулы» 24 августа будет принимать двор дома 15 на проспекте Боголюбова.