Проект «Нескучные каникулы» впервые стартовал в Дубне

суббота, 19 августа 2023 | 15:28 266 Администрация Дубны
Уличный праздник для детей и взрослых будет проводиться раз в неделю в одном из дворов Дубны

17 августа первым адресом проекта стал двор на улице Тверской, 9. Сотни ребятишек и родителей приняли участие в этом увлекательном мероприятии семейного формата: с детской анимацией, пенной вечеринкой, угощением, беспроигрышной лотереей, призами и подарками.

"Каждый двор должен быть таким, чтобы в нем хотелось проводить праздники. И мы сейчас активно работаем в этом направлении: устанавливаем детские игровые площадки, асфальтируем внутридворовые дороги",- рассказал временно исполняющий полномочия Главы Дубны Максим Тихомиров.

Ну а «Нескучные каникулы» 24 августа будет принимать двор дома 15 на проспекте Боголюбова.

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Дубна  дети  праздник
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