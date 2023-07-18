Полвека назад Приборный завод "Тензор" в Дубне выпустил первую продукцию

суббота, 05 августа 2023 | 15:24 113
Двойной юбилей отмечает одно из градообразующих предприятий Дубны: 55 лет назад было принято решение о строительстве в Дубне приборного завода «Тензор», а 6 августа исполняется полвека с того момента, как на построенном с нуля производстве приступили к выпуску продукции.

На торжественном вечере в ДК «Мир» ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров вместе с почетным гражданином Дубны и Московской области Владимиром Трусовым, другими гостями поздравил коллектив ПАО «Тензор». Максим Андреевич передал генеральному директору предприятия Виктору Голубеву поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручил лучшим сотрудникам почетные грамоты и благодарности главы городского округа Дубна за достижения в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд.

Самым трогательным моментом стало чествование шестерых ветеранов, которые до сих пор в строю, продолжают работать на предприятии, передают свои знания молодежи. Это инженеры Ольга Пеунова и Нина Голубева, мастер механообрабатывающего производства Юрий Семенов, фрезеровщик Константин Бебия, диспетчер Геннадий Беляков, электромонтер Валерий Монахов. У каждого трудовой стаж на «Тензоре» – более 50 лет.

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