ПАО «Россети Московский регион» нарушило срок подключения к электросетям в Талдоме

В адрес Управления обратился житель города Талдом с жалобой на нарушение Обществом Правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный Правилами технологического присоединения.

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении Управлением установлено, что Обществом нарушены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения Общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.