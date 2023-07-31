Операторы РФ сообщили о мощной волне атак на спутниковое ТВ-вещание

Российские операторы спутникового телевидения сталкиваются с помехами с января этого года, новая мощная волна атак началась с 26 июля, сообщили в пресс-службе оператора «Триколор».

«С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства», — рассказали в пресс-службе. - Из-за помех периодически возникают сбои в вещании популярных каналов".

В «Триколоре» отметили, что успешно подавляли помехи, однако с 12 июня они усилились и стали более продолжительными. Для стабильного вещания пришлось применять новые технологические решения.

«Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов», — рассказал оператор, отметив, что им противодействует.

Представитель МТС также сообщил, что периодически возникают помехи для спутникового вещания.

«Справляемся с ними за счет использования комбинаций доступных технических средств для снижения влияния внешнего воздействия на прием у абонентов», — сказал он, отказавшись обсуждать детали.

PR-директор ГК «Орион» Елена Акимкина заявила, что компания также фиксировала помехи при приеме сигнала.