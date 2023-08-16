ОЭЗ «Дубна» широко представлена на форуме «Армия-2023»

Делегация управляющей компании ОЭЗ «Дубна» во главе с генеральным директором Антоном Афанасьевым приняла участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2023», организатором которого выступает Минобороны России.

В первый день работы самой большой площадки для демонстрации достижений оборонно-промышленного комплекса России специалисты подмосковной ОЭЗ "Дубна" посетили стенды, на которых представлены передовые разработки и инновационные изделия резидентов ОЭЗ. На них Группа компаний «ПРОМТЕХ» - заводы в Ульяновске, Казани, Дубне, другие - демонстрирует продукцию в области самолётостроения, а компания «Дедал» в рамках объединенного стенда Госкорпорации «Росатом» - современные образцы оборудования в сфере безопасности.

В этот день делегация ОЭЗ посетила еще две экспозиции форума - своего партнера ФМБА России, где познакомилась с новейшими техническими решениями, в том числе, новым сигнализатором для биологической разведки, а также стенд одного из ведущих предприятий по производству военных беспилотников - завода «Кронштадт».