ОЭЗ «Дубна»: показатели роста по результатам полугодия в разы превзошли ожидаемые

Высокотехнологичные производства инвесторов ОЭЗ «Дубна» развиваются, компании продолжают успешно разрабатывать и внедрять в практику инновационные технологии, выпускать и реализовывать импортозамещающую продукцию. Это подтвердили итоги, с которыми было завершено первое полугодие 2023 года.

"Благодаря активной поддержке правительства Московской области, огромной заинтересованности инвесторов в достижении результатов и развитии своих проектов, а также эффективности команды управляющей компании мы не только справились с принятыми на себя обязательствами, но и перевыполнили намеченные планы, - оценивает результаты работы генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – И это на фоне жестких санкций, сложностей с логистикой и комплектующими, других вызовов, которые сегодня стойко преодолевают наша страна и бизнес, в том числе. Показатели полугодия демонстрируют, что нам удалось выстроить действенную систему, при которой предприниматели строят собственные объекты, выпускают наукоемкую продукцию, создают рабочие места".

В подтверждение слов руководителя – всего несколько показательных цифр. Так, в этом полугодии резидентами было создано 892 рабочих места, что почти на 200 больше, чем за весь предыдущий год. А всего по прогнозам на 2023 год инвесторы создадут порядка 1000 новых рабочих мест.

Сумма отчислений в федеральный бюджет сравнялась с общим объемом за прошлый год, а отчисления в консолидированный бюджет Московской области увеличились почти на 30% и составили в первом полугодии 2023 года 762 млн руб. В связи с увеличением штата компаний и ростом зарплат их сотрудников (средняя сегодня составляет более 80 тыс. руб.), на 40% по сравнению с 2022 годом увеличились и отчисления во внебюджетные фонды.

В настоящее время на территории особой экономической зоны «Дубна» динамично ведут свою деятельность такие крупные компании, как «Ядро Фаб Дубна», «Энкор», «ПСК Фарма», продолжает активный набор специалистов Группа компаний «ПРОМТЕХ». С увеличением численности персонала возрастают объемы производства высокотехнологичной продукции, а значит и выручка от ее реализации. В прошлом году она была самой высокой за всю историю деятельности подмосковной ОЭЗ - 41,5 млрд руб., в этом, по предварительным прогнозам, вполне может побить рекордное значение.