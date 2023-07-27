ОЭЗ «Дубна»: показатели роста по результатам полугодия в разы превзошли ожидаемые

пятница, 11 августа 2023 | 20:00 132 ОЭЗ "Дубна"
Подмосковная ОЭЗ «Дубна» подвела итоги полугодовой деятельности и в очередной раз продемонстрировала уверенный рост плановых показателей по всем позициям.

Высокотехнологичные производства инвесторов ОЭЗ «Дубна» развиваются, компании продолжают успешно разрабатывать и внедрять в практику инновационные технологии, выпускать и реализовывать импортозамещающую продукцию. Это подтвердили итоги, с которыми было завершено первое полугодие 2023 года.

"Благодаря активной поддержке правительства Московской области, огромной заинтересованности инвесторов в достижении результатов и развитии своих проектов, а также эффективности команды управляющей компании мы не только справились с принятыми на себя обязательствами, но и перевыполнили намеченные планы, - оценивает результаты работы генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – И это на фоне жестких санкций, сложностей с логистикой и комплектующими, других вызовов, которые сегодня стойко преодолевают наша страна и бизнес, в том числе. Показатели полугодия демонстрируют, что нам удалось выстроить действенную систему, при которой предприниматели строят собственные объекты, выпускают наукоемкую продукцию, создают рабочие места".

В подтверждение слов руководителя – всего несколько показательных цифр. Так, в этом полугодии резидентами было создано 892 рабочих места, что почти на 200 больше, чем за весь предыдущий год. А всего по прогнозам на 2023 год инвесторы создадут порядка 1000 новых рабочих мест.

Сумма отчислений в федеральный бюджет сравнялась с общим объемом за прошлый год, а отчисления в консолидированный бюджет Московской области увеличились почти на 30% и составили в первом полугодии 2023 года 762 млн руб. В связи с увеличением штата компаний и ростом зарплат их сотрудников (средняя сегодня составляет более 80 тыс. руб.), на 40% по сравнению с 2022 годом увеличились и отчисления во внебюджетные фонды.

В настоящее время на территории особой экономической зоны «Дубна» динамично ведут свою деятельность такие крупные компании, как «Ядро Фаб Дубна», «Энкор», «ПСК Фарма», продолжает активный набор специалистов Группа компаний «ПРОМТЕХ». С увеличением численности персонала возрастают объемы производства высокотехнологичной продукции, а значит и выручка от ее реализации. В прошлом году она была самой высокой за всю историю деятельности подмосковной ОЭЗ - 41,5 млрд руб., в этом, по предварительным прогнозам, вполне может побить рекордное значение.

Тэги:
ОЭЗ Дубна
Читать в
Оставить отзыв в
 
27.07.2023 | 20:04    356
Предпринимательница из Дубны участвует в благотворительном аукционе встреч Meet For Charity
В Meet For Charity стартовал аукцион, в котором разыгрывается лот на встречу с Натальей Краснобаевой, CEO & Founder цифровой лаборатории Hopper IT – резидента ОЭЗ Дубна.
02.08.2023 | 13:20    555
В Дубне планируют разрабатывать спецтехнику нового поколения
В ОЭЗ «Дубна» локализуется компания «НПО «АТЛАНТ». Соглашение об осуществлении компанией деятельности на территории ОЭЗ уже подписано. Здесь будут проектировать ATLANT — многофункциональный мини-погрузчик нового поколения.
14.07.2023 | 15:27    467
На территории ОЭЗ «Дубна» откроется новый таможенный комплекс
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку завершения строительства комплекса зданий таможни Особой экономической зоны «Дубна» на площадке Новой промышленной зоны, расположенной на правом берегу Волги.