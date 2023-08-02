ОЭЗ «Дубна» готовится к запуску таможенного АКПП на правобережной площадке

понедельник, 21 августа 2023 | 18:45 268 ОЭЗ "Дубна"
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии таможенного комплекса на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» техническим требованиям и проектной документации.

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» получено заключение Главного управления государственного строительного надзора Московской области о соответствии построенного объекта капитального строительства - комплекса зданий таможни на площадке Новой промышленной зоны на правом берегу Волги всем необходимым требованиям. Это касается энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, пожарных, санитарных, градостроительных и иных положенных норм. Таким образом, подтверждено удачное завершение строительства объекта.

Комплекс зданий и сооружений таможни НПЗ обеспечит полный технологический процесс таможенного досмотра и оформления поступающих и отправляемых компаниями-резидентами с территории особой экономической зоны грузов. Он включает в себя здание автомобильного контрольно-пропускного пункта общей площадью более 116 кв. метров, бокс досмотра транспортных средств - более 1000 кв. метров, а также пост весового контроля и досмотровую площадку для большегрузного автотранспорта.

Следующим шагом завершения строительства объекта станет получение в сентябре этого года Разрешения на ввод таможенного комплекса в эксплуатацию с последующей передачей в пользование сотрудникам Московской таможни.

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