Один из крупнейших агрохолдингов России строит хранилище овощей под Талдомом

Здание площадью 5,8 тысяч квадратных метров в деревне Николо-Кропотки Талдомского округа начали строить в июле 2022 года. Застройщик – АО «Агрофирма «Бунятино» (входит в холдинг «Дмитровские овощи») будет осуществлять хранение картофеля с использованием искусственного холода, и отправлять из картофелехранилища продукцию для дальнейшей фасовки и сортировки.

Проектная мощность картофелехранилища – 10 тыс. тонн. Завершат строительство овощного склада в 2024 году. В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных сетей.

«Дмитровские овощи» - один из крупнейших агрохолдингов страны, только в прошлом году на собственных 12,6 га посевных площадей предприятие вырастило 101,4 тыс. тонн овощей и картофеля. Свою продукцию подмосковный производитель поставляет во все крупные торговые сети.