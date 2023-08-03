Один из крупнейших агрохолдингов России строит хранилище овощей под Талдомом

вторник, 15 августа 2023 | 21:12 194 Главгосстройнадзор Московской области
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства склада для хранения картофеля в деревне Николо-Кропотки Талдомского городского округа.

Здание площадью 5,8 тысяч квадратных метров в деревне Николо-Кропотки Талдомского округа начали строить в июле 2022 года. Застройщик – АО «Агрофирма «Бунятино» (входит в холдинг «Дмитровские овощи») будет осуществлять хранение картофеля с использованием искусственного холода, и отправлять из картофелехранилища продукцию для дальнейшей фасовки и сортировки.

Проектная мощность картофелехранилища – 10 тыс. тонн. Завершат строительство овощного склада в 2024 году. В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных сетей.

«Дмитровские овощи» - один из крупнейших агрохолдингов страны, только в прошлом году на собственных 12,6 га посевных площадей предприятие вырастило 101,4 тыс. тонн овощей и картофеля. Свою продукцию подмосковный производитель поставляет во все крупные торговые сети.

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Талдом  строительство  сельское хозяйство
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