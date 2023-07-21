Объединенный институт и АФК «Система» договорились об обучении студентов по программам магистратуры

Десять студентов Университета «Дубна» с сентября этого года будут бесплатно обучаться по программам магистратуры и совершенствовать свои умения под руководством опытных профессионалов в области водородной энергетики. Об этом договорились Объединенный институт ядерных исследований и Акционерная финансовая корпорация (АФК) «Система» с целью подготовки кадров для реализации совместных проектов. 10 августа в московском Центре водородных технологий, входящем в структуру АФК, будущие магистры познакомились с его новейшими разработками и прошли собеседование.

В действующем Соглашении о сотрудничестве между Институтом и АФК «Система» в качестве одного из направлений взаимодействий обозначена подготовка кадров, что в свою очередь, является важной составляющей развития партнерства в области использования научной инфраструктуры, компетенций, технологических заделов Института для развития актуальных для бизнеса АФК «Система» высоких технологий.

Совместно с Благотворительным фондом «Система», в Университете «Дубна» будут реализованы условия для обучения магистров. Планируется, что одновременно с учебой молодые специалисты будут участвовать в совместных проектах Института и организаций, входящих в структуру АФК «Система». Так, ребята, обучающиеся по IT-программам, будут вовлечены в проекты с АО «Ситроникс», а физики – с Центром водородных технологий (ЦВТ).

Обучение будет проводиться за счет средств Благотворительного фонда «Система». Об этом удалось договориться в ходе переговоров и ряда встреч в ОИЯИ и Университете «Дубна» с представителями АФК «Система» благодаря поддержке основателя Корпорации Владимира Евтушенкова и директора ОИЯИ Григория Трубникова.