О самочувствии пациента, спасенного на Дне города Дубна

среда, 02 августа 2023 | 14:08 175 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
Напоминаем, Виталий Андреев, руководитель Сосудистого центра Медико-санитарной части №9 ФМБА России, в ходе работы «Городка здоровья» на Дне города Дубна заподозрил сердечную патологию пациента и экстренно отправил мужчину на дообследование в стационар. Коронарография показала у пациента многососудистое поражение коронарных артерий, после чего его экстренно прооперировали.
Виталий Андреев рассказал, как пациент чувствует себя в настоящий момент.
«Наши специалисты провели стентирование инфаркт-зависимой артерии, пациент сразу почувствовал улучшение и после реабилитации выписался под амбулаторное наблюдение кардиолога в удовлетворительном состоянии. Успели практически в последний момент: сосуды сердца были поражены на 98 процентов, любое промедление закончилось бы инфарктом», — отметил Виталий Борисович.
Руководитель сосудистого центра подчеркнул, что только быстрая и слаженная работа команды врачей смогла спасти пациенту жизнь.
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