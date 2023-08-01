Новый заведующий в левобережной поликлинике Дубненской городской больницы

По специальности Сергей Сергеевич - врач общей практики. А трудовую деятельность начинал врачом в составе бригады скорой медицинской помощи. Вскоре стал руководителем подразделения станции скорой помощи в Талдоме.

Более пяти лет работал врачом общей практики в поликлинике. В период пандемии COVID-19 оказывал помощь заболевшим в «красной зоне» инфекционного госпиталя Талдомской больницы. Более полутора лет работал в должности заведующего поликлиникой в Запрудненском филиале Талдомской ЦРБ.

За время работы Сергей Деревякин изучил все тонкости организации рабочего процесса амбулаторно-поликлинического звена изнутри. Кроме того, постоянно повышает свой профессиональный уровень, сейчас проходит обучение по медицинской реабилитации, а также прошел повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».