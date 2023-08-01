Новый заведующий в левобережной поликлинике Дубненской городской больницы

пятница, 11 августа 2023 | 09:57 138 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
К обязанностям заведующего взрослой левобережной поликлиникой Дубненской городской больницы приступил Деревякин Сергей Сергеевич.

По специальности Сергей Сергеевич - врач общей практики. А трудовую деятельность начинал врачом в составе бригады скорой медицинской помощи. Вскоре стал руководителем подразделения станции скорой помощи в Талдоме.

Более пяти лет работал врачом общей практики в поликлинике. В период пандемии COVID-19 оказывал помощь заболевшим в «красной зоне» инфекционного госпиталя Талдомской больницы. Более полутора лет работал в должности заведующего поликлиникой в Запрудненском филиале Талдомской ЦРБ.

За время работы Сергей Деревякин изучил все тонкости организации рабочего процесса амбулаторно-поликлинического звена изнутри. Кроме того, постоянно повышает свой профессиональный уровень, сейчас проходит обучение по медицинской реабилитации, а также прошел повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

«Одним из приоритетных направлений организации работы медучреждения для нас является формирование сильного кадрового состава из специалистов разного профиля – это врачи, заведующие отделениями, медицинские работники среднего звена и административный персонал. Проводимые изменения в первую очередь направлены на повышение уровня и качества оказания медицинской помощи, совершенствованию работы всех подразделений больницы», - сказал главный врач Игорь Давронов.

Тэги:
Дубна  медицина
Читать в
Оставить отзыв в
 
01.08.2023 | 14:31    510
В знак благодарности к врачам Родильного дома Дубны пациентка подарила фитболы
Год назад в акушерском отделении Дубненской городской больницы жительница Дубны Алина Феоктистова стала мамой в первый раз - на свет появилась чудесная девочка, которую родители назвали Ангелиной.
07.08.2023 | 17:28    507
На донорской акции в Дубне заготовлено свыше 42 литров крови
7 августа Московский областной Центр крови и Дубненская больница провели очередной день донора.
18.07.2023 | 12:50    455
Врач Дубненской городской больницы отметила юбилей
Врач общей практики Любушина Ольга Всеволодовна отметила юбилей. С этим радостным событием ее пришли поздравить ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров, главный врач ДГБ Игорь Давронов и коллектив поликлиники №1.