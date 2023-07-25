Новый участок салатовой ветки Московского метро со станциями «Лианозово», «Яхромская» и «Физтех» планируется открыть осенью

вторник, 01 августа 2023 | 13:18 207 Сергей Собянин
Завершаются отделочные работы на станции «Лианозово» Московского метрополитена и нового участка "салатовой" Люблинско-Дмитровской линии метро.

«Завершаем отделку на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Она расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. Со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный городской транспорт», – говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

Он также добавил, что новый участок салатовой ветки со станциями «Лианозово», «Яхромская» и «Физтех» планируется открыть осенью текущего года. По его словам, участок улучшит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и пос. Северный, а также города Долгопрудный Московской области.

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