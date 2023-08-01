Новый начальник ГИБДД Дубны

понедельник, 21 августа 2023 | 12:32 430
В Дубненской Госавтоинспекции - новый начальник, майор полиции Захарченко Денис Викторович

В 2006 году Денис Захарченко окончил Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. После учебы проходил службу в подразделениях следственных органов.

В 2022 году был переведен для дальнейшей службы в Госавтоинспекцию, где был назначен на должность заместителя командира взвода дорожно-патрульной службы. В июле 2023 года назначен на должность начальника ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна.

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Дубна  ГИБДД
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