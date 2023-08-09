Новый акушер-гинеколог начал работать в Дубненской городской больнице

Опытный специалист, стаж которого свыше 20 лет, проводит осмотр, консультации, выполняет ультразвуковую диагностику. Врач приехал из Донецка, обустроился на новом месте и в рамках областной программы помощи медработникам уже получает компенсацию за аренду жилья.
Напоминаем, в Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут получить денежную компенсацию за аренду съемного. Ежемесячно каждому выплачивается сумма в размере 20 тыс. рублей. Этой услугой могут воспользоваться медработники разных специальностей, в том числе и специалисты среднего звена.
«Коллектив больницы пополнился еще одним врачом. Мы продолжаем вести активную работу по привлечению специалистов разного профиля, для этого предлагаем различные эффективные меры соцподдержки как региональные, так и на уровне округа, обеспечиваем комфортные условия работы, достойную оплату труда. Каждому уделяем внимание и оказываем необходимую поддержку», - сказал главный врач Игорь Давронов.