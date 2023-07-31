Новую зону отдыха обустроили талдомские лесничие

четверг, 03 августа 2023 | 16:02 108 Комлесхоз Московской области
Сотрудники Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» создали зону отдыха для граждан вблизи садоводческих некоммерческих товариществ «Вербилки», «Вербилки-1» и «Советский художник».

«В начале весенне-летнего сезона местные жители обратились в лесничество с просьбой установить на тропинке, ведущей от садовых товариществ к автобусной остановке, лавочку для отдыха. Мы решили подойти к этой задаче творчески и создали зону отдыха, которую украшают деревянные скульптуры, созданные лесничими из валежника в свободное от работы время», - рассказал старший участковый лесничий Комсомольского участкового лесничества Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Ефремов.

Новую зону отдыха установили недалеко от автобусной остановки в квартале 162 выделе 37 Комсомольского участкового лесничества. Садоводы, привыкшие добираться до своих приусадебных участков на общественном транспорте, теперь по дороге домой смогут отдохнуть в комфортных условиях и насладиться не только природой, но и декоративными фигурками лесных обитателей.

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Талдом  отдых  строительство
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