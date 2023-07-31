Новую зону отдыха обустроили талдомские лесничие

«В начале весенне-летнего сезона местные жители обратились в лесничество с просьбой установить на тропинке, ведущей от садовых товариществ к автобусной остановке, лавочку для отдыха. Мы решили подойти к этой задаче творчески и создали зону отдыха, которую украшают деревянные скульптуры, созданные лесничими из валежника в свободное от работы время», - рассказал старший участковый лесничий Комсомольского участкового лесничества Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Ефремов.

Новую зону отдыха установили недалеко от автобусной остановки в квартале 162 выделе 37 Комсомольского участкового лесничества. Садоводы, привыкшие добираться до своих приусадебных участков на общественном транспорте, теперь по дороге домой смогут отдохнуть в комфортных условиях и насладиться не только природой, но и декоративными фигурками лесных обитателей.