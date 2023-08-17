Начинающим бизнесменам: Образовательный интенсив «Техностартап.Дубна»

С 14 по 16 сентября на площадке ОЭЗ «Дубна» пройдет образовательный интенсив «Техностартап.Дубна» – развитие бизнеса. Проект включает в себя комплекс практических семинаров и тренингов от квалифицированных спикеров.

Если вы:

начинающий предприниматель, решивший реализовать свой проект;

бизнесмен, желающий повысить набор компетенций в области управления технологическим стартапом;

руководитель и специалист компаний, занимающийся развитием бизнеса и увеличением его стоимости.

Регистрируйтесь: https://event.oezdubna.ru/technostartupdubna2023_msp

Проводится центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.