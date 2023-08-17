Начинающим бизнесменам: Образовательный интенсив «Техностартап.Дубна»

четверг, 17 августа 2023 | 15:10 242
С 14 по 16 сентября в ОЭЗ «Дубна» пройдет образовательный интенсив «Техностартап.Дубна» – развитие бизнеса

С 14 по 16 сентября на площадке ОЭЗ «Дубна» пройдет образовательный интенсив «Техностартап.Дубна» – развитие бизнеса. Проект включает в себя комплекс практических семинаров и тренингов от квалифицированных спикеров.

Если вы:

  • начинающий предприниматель, решивший реализовать свой проект;
  • бизнесмен, желающий повысить набор компетенций в области управления технологическим стартапом;
  • руководитель и специалист компаний, занимающийся развитием бизнеса и увеличением его стоимости.

Регистрируйтесь: https://event.oezdubna.ru/technostartupdubna2023_msp

Проводится центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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ОЭЗ Дубна  бизнесу
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