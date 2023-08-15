На Московском море прошло Открытое первенство Дубны по парусному спорту

Уже более 40 лет оттачивают своё мастерство в этих соревнованиях яхтсмены Дубны. В открытом первенстве ежегодно принимают участие студенты и ветераны яхт-клуба Московского Политеха, сотрудники ОИЯИ и члены их семей.

Спортсмены выступают на килевых яхтах и швертботах международного класса. В этом году участие в спортивных сборах и соревнованиях Первенства приняли около 70 человек.