На канале имени Москвы при шлюзовании в Яхроме столкнулись два теплохода

28 июля около 12:00 теплоход «Георгий Жуков» не рассчитал траекторию при заходе в шлюз №3 в Яхроме и столкновения с находившимся рядом теплоходом «Александром Пушкиным» избежать не удалось.
Туристы и экипаж на обоих теплоходах не пострадали, а вот сами металлические участники столкновения — непосредственно теплоходы — получили видимые повреждения: "ГЕОРГИЙ ЖУКОВ" потерял первую букву в названии на борту и стал "ЕОРГИЙ".
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о столкновении двух теплоходов.