На канале имени Москвы при шлюзовании в Яхроме столкнулись два теплохода

Туристы и экипаж на обоих теплоходах не пострадали, а вот сами металлические участники столкновения — непосредственно теплоходы — получили видимые повреждения: "ГЕОРГИЙ ЖУКОВ" потерял первую букву в названии на борту и стал "ЕОРГИЙ".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о столкновении двух теплоходов.