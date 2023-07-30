На канале имени Москвы при шлюзовании в Яхроме столкнулись два теплохода

вторник, 01 августа 2023 | 16:43 144 Московская межрегиональная транспортная прокуратура
28 июля около 12:00 теплоход «Георгий Жуков» не рассчитал траекторию при заходе в шлюз №3 в Яхроме и столкновения с находившимся рядом теплоходом «Александром Пушкиным» избежать не удалось.

Туристы и экипаж на обоих теплоходах не пострадали, а вот сами металлические участники столкновения — непосредственно теплоходы — получили видимые повреждения: "ГЕОРГИЙ ЖУКОВ" потерял первую букву в названии на борту и стал "ЕОРГИЙ".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о столкновении двух теплоходов.

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Яхрома  Канал  водный транспорт  авария
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