На донорской акции в Дубне заготовлено свыше 42 литров крови

понедельник, 07 августа 2023 | 17:28 498 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
7 августа Московский областной Центр крови и Дубненская больница провели очередной день донора.

В акции приняли участие жители города, среди которых и медики Дубненской городской больницы. Врачи и медицинские сестры больницы многие годы сдают кровь и являются "Почетными донорами", они как никто знают, как важно протянуть руку помощи другому человеку.

Тех, кто пришел сдать кровь, было 119 человек, их них 95 стали донорами. В ходе донорской акции было заготовлено свыше 42 литров крови. Благодаря регулярному проведению благотворительной акции, запасы компонентов крови непрерывно пополняются в лечебных учреждениях Московской области, в том числе и в Дубненской больнице.

Все доноры получили компенсацию за питание и справку для получения дополнительного выходного дня.

«Спасибо всем донорам за активную позицию и желание помочь другим людям, спасибо, что не остаетесь в стороне и регулярно сдаете свою кровь. Вы вносите свой личный вклад в помощь и выздоровление больных взрослых и детей. Донор – это звучит гордо!» - поделился главный врач Игорь Давронов.

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