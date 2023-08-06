На донорской акции в Дубне заготовлено свыше 42 литров крови

В акции приняли участие жители города, среди которых и медики Дубненской городской больницы. Врачи и медицинские сестры больницы многие годы сдают кровь и являются "Почетными донорами", они как никто знают, как важно протянуть руку помощи другому человеку.

Тех, кто пришел сдать кровь, было 119 человек, их них 95 стали донорами. В ходе донорской акции было заготовлено свыше 42 литров крови. Благодаря регулярному проведению благотворительной акции, запасы компонентов крови непрерывно пополняются в лечебных учреждениях Московской области, в том числе и в Дубненской больнице.

Все доноры получили компенсацию за питание и справку для получения дополнительного выходного дня.