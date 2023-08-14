На Чемпионате России по стрелковому спорту блестяще выступили спортсмены из Дубны

Александр Тарасов – серебро в личном зачете (стандартный класс) и золото – в командном (в составе сборной Московской области).

Ольга Латунова – золото в личном зачете среди женщин (классический класс).

Анна Тозлян – серебро в личном зачете среди женщин (открытый класс).

Александр Соловьёв – 6-е место в общем зачете (открытый класс).

По результатам матча Ольге Латуновой и Александру Соловьёву будет присвоено звание мастера спорта.

А впереди - новые соревнования: первенство и чемпионат России (пневматический пистолет) в Иркутске.