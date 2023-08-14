На Чемпионате России по стрелковому спорту блестяще выступили спортсмены из Дубны

среда, 23 августа 2023 | 16:47 155 Максим Тихомиров
Блестяще выступила на Чемпионате России 2023 года (пистолет) команда стрелков из Дубны под руководством старшего тренера сборной РФ Андрея Киселёва.
  • Александр Тарасов – серебро в личном зачете (стандартный класс) и золото – в командном (в составе сборной Московской области).
  • Ольга Латунова – золото в личном зачете среди женщин (классический класс).
  • Анна Тозлян – серебро в личном зачете среди женщин (открытый класс).
  • Александр Соловьёв – 6-е место в общем зачете (открытый класс).

По результатам матча Ольге Латуновой и Александру Соловьёву будет присвоено звание мастера спорта.

А впереди - новые соревнования: первенство и чемпионат России (пневматический пистолет) в Иркутске.

Тэги:
Дубна  спорт  соревнования  соотечественники
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