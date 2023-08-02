Можно ли есть "дикие" яблоки с набережной в Дубне?

Заведующий левобережной поликлиникой Дубненской городской больницы Сергей Деревякин в Яблочный Спас рассказал, все ли яблоки, которые растут в городе, полезны.

Как известно, в Дубне яблони растут не только в садовых товариществах, но и в черте города, например, на Набережной им. Д.И. Менделеева, в Институтской части и возле СервисЭкспорта.

Врач отметил, что эти плоды очень полезные: они содержат микро- и макроэлементы, витамин С, поэтому их употребление в целом безвредно. Тем более, что они входят в те 400 грамм овощей и фруктов, которые нам надо употреблять регулярно.