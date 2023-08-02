Можно ли есть "дикие" яблоки с набережной в Дубне?

суббота, 19 августа 2023 | 17:17 269 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
Специалист из Дубненской городской больницы рассказал, все ли яблоки, которые растут в городе, полезны

Заведующий левобережной поликлиникой Дубненской городской больницы Сергей Деревякин в Яблочный Спас рассказал, все ли яблоки, которые растут в городе, полезны.

Как известно, в Дубне яблони растут не только в садовых товариществах, но и в черте города, например, на Набережной им. Д.И. Менделеева, в Институтской части и возле СервисЭкспорта.

Врач отметил, что эти плоды очень полезные: они содержат микро- и макроэлементы, витамин С, поэтому их употребление в целом безвредно. Тем более, что они входят в те 400 грамм овощей и фруктов, которые нам надо употреблять регулярно.

«Но с яблонь, которые растут у дороги, есть яблоки не стоит: в них идет накопление солей тяжелых металлов и канцерогенов, они могут принести значительный вред здоровью. А яблоки, которые, например, выросли на набережной, условно съедобные — они в умеренном отдалении от дороги, в принципе потреблять их в пищу можно», — уточнил специалист.

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Дубна  продукты  здоровье
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