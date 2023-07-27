Московский футбольный клуб выдал исторический старт сезона

среда, 09 августа 2023 | 15:50 288
Футбольный клуб «Спартак» из Москвы очень уверенно стартовал в новом российской сезоне, добыв пять побед кряду.

Подопечные испанского специалиста Гильермо Абаскаля выиграли все пять поединков на старте сезона, как в Премьер-лиге, так и в Кубке России. «Спартаковцами» поочередно были повержены следующие оппоненты:

  • «Оренбург» в чемпионате со счетом 3:2
  • «Краснодар» в кубке со счетом 2:1
  • «Балтика» в чемпионате со счетом 2:1
  • «Рубин» в чемпионате со счетом 4:1
  • «Нижний Новгород» в кубке со счетом 5:4

Таким образом, «Спартак» победил в пяти кряду стартовых матчах нового сезона, чего ранее с москвичами не случалось в их богатой клубной истории. И это, безусловно, очень значимое достижение.

Логично, что на фоне такого успешного стартового отрезка в «Спартак» намного сильнее начали верить эксперты беттинг-сферы. В частности, аналитики известной компании Мелбет теперь считают «Красно-белых» главным конкурентом чемпиона последних пяти лет – питерского «Зенита», в сражении за золото текущей кампании. И те любители футбола, которые сейчас готовы использовать свой бонус код Мелбет для пари на чемпионство москвичей, наверняка заметили, что шансы «Спартака» выросли до отметки в 35% вероятности. Тогда как «зенитовцам» букмекеры отдают около 47% шансов на защиту титула.

Высоко котирует букмекер Мелбет «Спартак» и в разрезе борьбы за Кубок России. «Красно-белые» еще до старта розыгрыша были одним из главных фаворитов этого соревнования, а сейчас, открыв линию на победителя кубка в мобильной версии Мелбет (https://betonmobile.ru/bukmekerskaya-kontora-melbet-mobilnaya-versiya), можно убедиться, что шансы московской команды после двух побед на групповом этапе выросли до отметки в 40% шансов. Выше – только у все того же «Зенита», но ненамного – 43% вероятности победы.

Напомним, что «Спартак» в последний раз выигрывал чемпионат России в сезоне 2016/17 годов, когда московская команда под руководством итальянского тренера Массимо Карреры опередила на 7 очков ближайших преследователей из ЦСКА.

А вот кубковый триумф случился с «Красно-белыми» не так давно – в кампании 2021/22 «спартаковцы» стали обладателями этого почетного трофея, одолев в финальном матче другого представителя столицы – «Динамо», с результатом 2:1.

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