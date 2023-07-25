Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

суббота, 12 августа 2023 | 11:25 141 Интерфакс
Министерство цифрового развития РФ готовит изменения в указ Президента России для увеличения до 30 лет возраста отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний в связи с повышением призывного возраста.

В действующем указе Президента РФ уже есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников аккредитованных IT-компаний с 18 до 27 лет. 

Изменения в указ планируется внести до начала весеннего призыва 2024 года, так как закон о повышении верхней границы призывного возраста вступит в силу с 1 января.

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Минцифры  закон  армия
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