Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

В действующем указе Президента РФ уже есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников аккредитованных IT-компаний с 18 до 27 лет.

Изменения в указ планируется внести до начала весеннего призыва 2024 года, так как закон о повышении верхней границы призывного возраста вступит в силу с 1 января.