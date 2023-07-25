Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

Министерство цифрового развития РФ готовит изменения в указ Президента России для увеличения до 30 лет возраста отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний в связи с повышением призывного возраста.
В действующем указе Президента РФ уже есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников аккредитованных IT-компаний с 18 до 27 лет.
Изменения в указ планируется внести до начала весеннего призыва 2024 года, так как закон о повышении верхней границы призывного возраста вступит в силу с 1 января.