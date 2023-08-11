МИД Великобритании попросил чиновников не называть Россию «враждебным государством»

«Государства сами по себе не враждебны [hostile state - ред], они лишь совершают враждебные действия», — говорится в уведомлении МИДа одному из чиновников.

Такое решение принято в попытке улучшить отношения Великобритании с Китаем. Однако отказаться от формулировки в МИДе решили и в отношении других стран — в частности, России, КНДР и Ирана.

В России официально используется понятие «недружественные страны» [unfriendly countries - ред]. Их список утверждается правительством. На данный момент туда входят 49 государств, в том числе Великобритания, большинство стран ЕС, Канада и США.