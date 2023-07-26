Microsoft с 30 сентября не будет продлевать лицензии компаниям из России

четверг, 10 августа 2023 | 17:17 153 TelecomDaily
Причина тому — проблемы с денежными переводами.

Руководство компании Microsoft решило больше не продлевать лицензии на использование своих продуктов российским фирмам. Об этом говорится в письме технической поддержки Microsoft Online Services.

Microsoft не может принимать от россиян платежи на местный российский банковский счет. В связи с этим продлить после 30 сентября оказание услуг на территории РФ не представляется возможным.

Все активные подписки продолжат действовать до истечения их оставшегося срока в соответствии с условиями пользовательского соглашения. Однако их нельзя будет обновить. В связи с этим американская компания посоветовала пользователям из РФ предпринять меры, чтобы обезопасить данные и не потерять их после завершения сотрудничества.

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