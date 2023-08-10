Mercedes‑Benz и BMW отключили Россию от программного обеспечения: чем это грозит автовладельцам

Эту информацию подтвердили в пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России. Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.
«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя, — отметили в компании. — В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта».
В компании также добавили, что теперь ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний». Основной проблемой для владельцев данных марок машин становится увеличение сроков ремонта - до отключения системы в Mercedes собирали информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считанные секунды определить неисправность и быстро ее устранить. Теперь обслуживание будет занимать гораздо больше времени.
Частично обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Эксперты прогнозируют увеличение потока клиентов в неофициальные СТО, так как они в большинстве своем всегда пользовались сторонними программами диагностики.
Также эксперты сходятся во мнении, что из-за проблем с обслуживанием новых автомобилей, в том числе тех, которые ввезли параллельным импортом, возрастет спрос на более старшие модели и менее «навороченные» транспортные средства.
- В мае 2023 года уже начались частичные ограничения в работе приложений автоконцернов, ушедших из РФ. Тогда проблема коснулась машин марок Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Владельцы автомобилей потеряли возможность удаленного запуска двигателя, просмотра остатка бензина в топливном баке, перестали работать некоторые важные функции, например, обновление программ, контролирующих работу мотора, антиблокировочной и тормозной систем. Кроме того, водителей перестали оповещать и об отзывных или сервисных программах.
- Mercedes-Benz ушел из России в конце октября 2022 года. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.