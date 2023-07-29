Лобовое ДТП в Кимрах - двое погибших

Водитель 1983 года рождения, имеющий стаж вождения с 2010 года, на автомобиле Hyundai Elantra, на прямом участке дороги при благоприятных погодных условиях при обгоне попутного автомобиля выехал на полосу встречного движения, не успел вернуться в свой ряд и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении. Также в этом авто находился ребенок 2016 года рождения в детском кресле.

Установлено, что автомобиль Hyundai Elantra - 2001 года выпуска, на авто установлены летние шины. Автомобиль Ford Focus - 2007 года выпуска, полис ОСАГО отсутствует, установлены зимние шины. Обе автомашины зарегистрированы в Кимрах. Водители и девочка-пассажир 7 лет были пристегнуты ремнями безопасности.

Лобовое столкновение и удар в область нахождения водителей не оставили водителям шансов выжить. К счастью, девочка-пассажир, хотя и получила травмы, но осталась жива и была госпитализирована на "скорой" в Областную клиническую больницу. На место происшествия пришлось выезжать пожарным, поскольку произошло возгорание Hyundai, но к моменту прибытия спасателей машину потушили.

Возможное состояние опьянения водителей установит судебно-медицинская экспертиза.