Лобовое ДТП в Кимрах - двое погибших

суббота, 05 августа 2023 | 16:41 168 Кимры Сегодня
4 августа около 17:00 на автодороге Дубна-Кимры-Горицы примерно в 2-х километрах от границы города в сторону д. Ильинское ,произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Водитель 1983 года рождения, имеющий стаж вождения с 2010 года, на автомобиле Hyundai Elantra, на прямом участке дороги при благоприятных погодных условиях при обгоне попутного автомобиля выехал на полосу встречного движения, не успел вернуться в свой ряд и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении. Также в этом авто находился ребенок 2016 года рождения в детском кресле.

Установлено, что автомобиль Hyundai Elantra - 2001 года выпуска, на авто установлены летние шины. Автомобиль Ford Focus - 2007 года выпуска, полис ОСАГО отсутствует, установлены зимние шины. Обе автомашины зарегистрированы в Кимрах. Водители и девочка-пассажир 7 лет были пристегнуты ремнями безопасности.

Лобовое столкновение и удар в область нахождения водителей не оставили водителям шансов выжить. К счастью, девочка-пассажир, хотя и получила травмы, но осталась жива и была госпитализирована на "скорой" в Областную клиническую больницу. На место происшествия пришлось выезжать пожарным, поскольку произошло возгорание Hyundai, но к моменту прибытия спасателей машину потушили.

Возможное состояние опьянения водителей установит судебно-медицинская экспертиза.

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