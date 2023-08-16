Компания из Дубны НПК "Дедал" демонстрирует системы безопасности своего производства на форуме «Армия-2023»

Современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники на форуме «Армия-2023» демонстрируют около полутора тысяч российских и иностранных участников – это свыше 28 тысяч экспонатов. До конца этой недели на экспозиции в ряду других передовых научно-технических разработок собственную продукцию в сфере безопасности представляет и резидент технико-внедренческой зоны АО «НПК «Дедал».

Продукция компании размещена на объединенном стенде Госкорпорации «Росатом». Особое внимание посетителей форума привлекает комплекс технических средств охраны «Кедр-СМВ», предназначенный для построения интегрированных систем безопасности важных и особо важных объектов. В составе комплекса 15 комплектов различного назначения, позволяющих обеспечить физическую защиту объектов практически любой сложности.

На выставочном образце показан пример оснащения условного объекта, система охраны которого включает периметровые средства обнаружения (сухопутные и со стороны акватории), а также КПП. Сегодня КТСО «Кедр-СМВ» уже успешно несет службу на ряде объектов. В настоящее время резидент ОЭЗ «Дубна» продолжает работу по оснащению подобными комплексами еще нескольких объектов силовых структур.

Заинтересовало посетителей выставки вибромагнитометрическое средство обнаружения «Дрозд-Г». Оно предназначено для сигнализационного блокирования периметра крупных объектов, в том числе, для охраны протяженных участков государственной границы. Изделие предусматривает возможность эксплуатации в сложных метеоусловиях.

В средстве обнаружения применён способ преобразования перемещения проводов чувствительного элемента в магнитном поле Земли в электрические сигналы. Передача информации может осуществляться как по проводным линиям связи, так и по радиоканалу на расстояние до 30 км без ретрансляторов. Для обеспечения автономной работы изделия используется шкаф, оснащенный солнечной батарей и передатчиком.

В 2022 году решением операционного комитета Госкорпорации «Росатом» АО «НПК «Дедал» назначено единственным поставщиком при реализации проектов защиты акваторий объектов АО «Концерн Росэнергоатом». В рамках выполнения своих обязательств инвестор ОЭЗ, в том числе, будет оснащать акватории АЭС боносетевыми заграждениями собственного производства, образец которого также представлен на стенде. Среди производимых НПК «Дедал» изделий существует уже целая линейка БСЗ, предназначенных для защиты от несанкционированного проникновения на охраняемые объекты со стороны акваторий.

Еще один традиционный участник данного форума и других выставок - двухспектральная система видеонаблюдения «Кивер», входящая в состав АПТН «Гренадер», со временем не теряет свою актуальность. Система предназначена для круглосуточного слежения за обстановкой на охраняемой территории. Она одновременно включает в себя тепловизионный и телевизионный каналы.

Работая в любую погоду, круглосуточно, при температурах от - 40 до +50 °С, система может обнаружить цели на расстоянии до 8 км. При этом исключительная энергоэффективность позволяет прибору работать в составе автономного комплекса «Гренадёр», черпая энергию от специально разработанной фотоэлектрической станции (солнечных батарей с аккумуляторами для накопления энергии). Система обладает уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками.

Более подробно ознакомиться с представленными на форуме «Армия-2023» образцами продукции НПК «Дедал» можно, посетив стенд Госкорпорации «Росатом» в павильоне С (стенд № 3D1).