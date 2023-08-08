Кимряк перечислил мошенникам все свои личные сбережения

вторник, 15 августа 2023 | 16:11 207 УМВД России по Тверской области
С сообщением о хищении 520 тысяч рублей в дежурную часть отдела МВД России «Кимрский» обратился 34-летний мужчина.

Заявитель нашел в Интернет рекламу заработка на вложении в криптовалюту и перешел по ссылке в один из мессенджеров. Хозяин странички сообщил кимряку, что сам давно уже стал валютным миллионером. Помогать же людям разбогатеть решил от нечего делать и по широте душевной.

В ходе дальнейшего общения выяснилось, что потерпевшему в принципе ничего делать не надо, только осуществить первоначальные денежные вливания. Потенциальный миллионер для начала перевел 30 тысяч рублей и позже узнал от наставника, что его денежные средства умножились в два раза.

Мужчина почувствовал азарт и на следующий день перевел оставшиеся в наличие 490 тысяч, виртуально «заработав» на этом почти миллион рублей. "Добродетель" пообещал вывести деньги на следующий день и удалил свой аккаунт.

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Кимры  мошенничество
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