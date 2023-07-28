"Инвестор" из Кимр перевел мошенникам почти миллион рублей

28 июля в Кимрах под стражу взяли 21-летнего жителя Твери, который обманом забрал у пенсионерки 250 тысяч рублей.

28 июля в Кимрах под стражу взяли 21-летнего жителя Твери, который обманом забрал у пенсионерки 250 тысяч рублей.

В полицию обратился 38-летний житель Кимр. Он рассказал, что решил воспользоваться услугами девушки "с низкой социальной ответственностью".

В полицию обратился 38-летний житель Кимр. Он рассказал, что решил воспользоваться услугами девушки "с низкой социальной ответственностью".

05.08.2023 | 16:06

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