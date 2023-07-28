"Инвестор" из Кимр перевел мошенникам почти миллион рублей

В дежурную часть ОМВД России «Кимрский» обратился местный житель 1959 года рождения. Мужчина рассказал, что в сети Интернет нашёл рекламное объявление с предложением о дополнительном заработке на биржевой платформе. Обсудив с менеджером все условия, потерпевший отправил на указанные реквизиты свои денежные средства.
570 000 рублей он перевел с личных счетов, 300 000 рублей взял в кредит, ещё 100 000 обналичил с кредитной карты. Обещанной прибыли инвестор так и не получил, после чего поспешил обратиться в полицию.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело.