Интервью с Марией Рукавишниковой - основательницей компании Getmobit в Дубне

среда, 02 августа 2023 | 15:18 166 ОЭЗ "Дубна"
Журнал по информационной безопасности Information Security опубликовал большое интервью с Марией Рукавишниковой, основательницей компании Getmobit - резидента ОЭЗ "Дубна", дважды победительницей премии «Топ-100 ИТ-лидеров» от Global CIO.

В интервью Мария Рукавишникова рассказывает о новых вызовах, с которыми сталкиваются производители российских софт-продуктов, стремясь сохранить баланс между целями развития бизнеса, запросами рынка и требованиями регуляторов.

Прочесть интервью можно по ссылке: https://www.itsec.ru/articles/prodvigaem-principy-platformennosti-nadezh...

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ОЭЗ Дубна  интервью  #времяцифры
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