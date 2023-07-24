Интервью с Марией Рукавишниковой - основательницей компании Getmobit в Дубне

Журнал по информационной безопасности Information Security опубликовал большое интервью с Марией Рукавишниковой, основательницей компании Getmobit - резидента ОЭЗ "Дубна", дважды победительницей премии «Топ-100 ИТ-лидеров» от Global CIO.
В интервью Мария Рукавишникова рассказывает о новых вызовах, с которыми сталкиваются производители российских софт-продуктов, стремясь сохранить баланс между целями развития бизнеса, запросами рынка и требованиями регуляторов.
Прочесть интервью можно по ссылке: https://www.itsec.ru/articles/prodvigaem-principy-platformennosti-nadezh...