Интернет-мошенники добрались до ректора Университета «Дубна»

«Это Андрей Сергеевич, ваш ректор, может не узнали», - говорилось во втором сообщении, прилетавшем адресату почти сразу вслед за первым.

Узнав о возмутительных рассылках, ректор Университета «Дубна» в своем Telegram-канале попросил коллег не реагировать на эти сообщения и не вступать в контакт с авторами. А заодно — напомнил про правила безопасности, которые уберегут личные данные: