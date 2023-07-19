Интернет-мошенники добрались до ректора Университета «Дубна»

вторник, 01 августа 2023 | 15:10 157 Андрей Деникин
С некоторых пор сотрудники Университета «Дубна» стали получать сообщения о том, что их персоной интересуется ФСБ. Причем предупреждал коллег об этом якобы сам ректор Андрей Деникин.

«Это Андрей Сергеевич, ваш ректор, может не узнали», - говорилось во втором сообщении, прилетавшем адресату почти сразу вслед за первым.

Узнав о возмутительных рассылках, ректор Университета «Дубна» в своем Telegram-канале попросил коллег не реагировать на эти сообщения и не вступать в контакт с авторами. А заодно — напомнил про правила безопасности, которые уберегут личные данные:

  • использовать и периодически менять сложные пароли, никогда не передавать средства идентификации — пароль и логин — другим людям,
  • установить антивирусные программы,
  • пользоваться двухэтапной авторизацией,
  • не хранить в «облаках» конфиденциальную информацию,
  • не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать письма от неизвестных адресатов,
  • ознакомиться с практиками социальной инженерии и не поддаваться им.
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Университет Дубна  безопасность  мошенничество
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