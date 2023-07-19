Интернет-мошенники добрались до ректора Университета «Дубна»

С некоторых пор сотрудники Университета «Дубна» стали получать сообщения о том, что их персоной интересуется ФСБ. Причем предупреждал коллег об этом якобы сам ректор Андрей Деникин.
«Это Андрей Сергеевич, ваш ректор, может не узнали», - говорилось во втором сообщении, прилетавшем адресату почти сразу вслед за первым.
Узнав о возмутительных рассылках, ректор Университета «Дубна» в своем Telegram-канале попросил коллег не реагировать на эти сообщения и не вступать в контакт с авторами. А заодно — напомнил про правила безопасности, которые уберегут личные данные:
- использовать и периодически менять сложные пароли, никогда не передавать средства идентификации — пароль и логин — другим людям,
- установить антивирусные программы,
- пользоваться двухэтапной авторизацией,
- не хранить в «облаках» конфиденциальную информацию,
- не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать письма от неизвестных адресатов,
- ознакомиться с практиками социальной инженерии и не поддаваться им.