Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и заявили, что передали Украине данные о владельцах недвижимости

"Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины", - говорится теперь в сообщении на главной странице сайта.

В заявлении хакеров даны ссылки на их страницы в Twitter и Telegram. В них сказано, что это айтишники, работающие для мира в Украине. Эти аккаунты упоминались в связи с крупнейшей кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда видеосервис не работал двое суток. Также группировка брала ответственность за взлом сайта системы фонда «Сколково» в мае 2023 года.