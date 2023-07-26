Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и заявили, что передали Украине данные о владельцах недвижимости

"Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины", - говорится теперь в сообщении на главной странице сайта.
В заявлении хакеров даны ссылки на их страницы в Twitter и Telegram. В них сказано, что это айтишники, работающие для мира в Украине. Эти аккаунты упоминались в связи с крупнейшей кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда видеосервис не работал двое суток. Также группировка брала ответственность за взлом сайта системы фонда «Сколково» в мае 2023 года.
В МосгорБТИ подтвердили факт взлома сайта, но отрицают утечку данных.
«Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей не соответствует действительности. Злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте, — говорится в комментарии организации. — Информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной. Сайт является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения. В настоящий момент технические специалисты разбираются с инцидентом».