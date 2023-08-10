Google приступил к блокировкам корпоративных сервисов для российских компаний

Те, у кого нет резервного копирования на альтернативные рабочие пространства, в результате могут лишиться информации. После блокировки сервисов, сотрудники компании не смогут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки останутся в корпоративном хранилище Google.

Эксперты отмечают, что корпоративными сервисами Google преимущественного пользуются компании малого и среднего бизнеса, на которые не действуют требования импортозамещения. Сейчас около 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на американской площадке Google Workspace. Многие организации до конца оттягивали переход на альтернативные рабочие пространства, например "Яндекса", надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке.

А вот крупный российский бизнес достаточно редко применяет продукты американского разработчика, так как это противоречит принципам кибербезопасности.