Годовалая девочка была доставлена на вертолёте из Кимрской ЦРБ в Тверскую больницу

четверг, 10 августа 2023 | 11:56 232 ГУ МЧС России по Тверской области
09 августа 2023 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки годовалой пациентки в Детскую областную клиническую больницу г. Твери.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Кимрского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента. По прилёте, врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.

По приземлению вертолёта на аэродроме Змеёво, пациент незамедлительно был доставлен в детскую областную клиническую больницу города Твери на реанимобиле бригады скорой медицинской помощи.

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Кимры  МЧС  авиация  медицина
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