Годовалая девочка была доставлена на вертолёте из Кимрской ЦРБ в Тверскую больницу

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Кимрского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента. По прилёте, врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.

По приземлению вертолёта на аэродроме Змеёво, пациент незамедлительно был доставлен в детскую областную клиническую больницу города Твери на реанимобиле бригады скорой медицинской помощи.