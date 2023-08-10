Годовалая девочка была доставлена на вертолёте из Кимрской ЦРБ в Тверскую больницу

09 августа 2023 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки годовалой пациентки в Детскую областную клиническую больницу г. Твери.
Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Кимрского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента. По прилёте, врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.
По приземлению вертолёта на аэродроме Змеёво, пациент незамедлительно был доставлен в детскую областную клиническую больницу города Твери на реанимобиле бригады скорой медицинской помощи.