В авиакатастрофе погиб Евгений Пригожин и его ближайшие соратники по ЧВК "Вагнер"

На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По информации МЧС, все находившиеся на борту погибли. Евгений Пригожин возвращался из Африки в Россию. На самолете ИЛ он долетел из Мали в Москву, а после пересел на свой частный самолет.

Основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося самолета, сообщает Росавиация.

«Начато расследование катастрофы самолёта Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», — уточнили в ведомстве.

Ведомство также опубликовало полный список находившихся на борту. Среди них - помощник Дмитрий "Вагнер" Уткин (его позывным названа ЧВК), заместитель Пригожина по ЧВК Вагнер Валерий Чекалов, который среди прочего отвечал за работу службы безопасности,.и другие боевики ЧВК "Вагнер".

Позже тела Пригожина и Уткина опознали. Эту же информацию сообщает канал "Царьград" со ссылкой на свой источник в Росавиации.