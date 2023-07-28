Энергетики до холодов проведут капитальный ремонт на трех подстанциях в Дубне

вторник, 22 августа 2023 | 12:12 200 Министерство энергетики Московской области
Специалисты «Мособлэнерго» до конца октября проведут капитальный ремонт трансформаторных подстанций на улицах Понтекорво и Мичурина

Энергетикам предстоит обновить строительную часть и отремонтировать фасады подстанций, от которых осуществляется электроснабжение жилых домов, магазинов, а также канализационно-насосной станции Объединенного института ядерных исследований.

В ближайшие месяцы в ЦРП-3 на ул. Сахарова будет установлен новый трансформатор. Взамен выработавшего своей ресурс агрегата мощностью 1000 кВА энергетикам предстоит смонтировать более качественный и современный трансформатор аналогичной мощности. Проведенные работы позволят повысить качество и надежность электроснабжения ряда производственных зданий НПЦ «Атом» и НПЦ «Аспект».

В городском округе Дубна до конца октября также запланировано отремонтировать 400 м воздушных линий электропередачи на ул. Юркино для повышения качества электроснабжения жилых домов. Еще более 100 м кабельных линий электропередачи обновят от ЦРП-4 для крупнейшего телепорта России и одного из крупнейшего в Европе — Центра космической связи «Дубна».

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