Эксперты по туризму включили Дубну в число лучших мест отдыха у воды вблизи Москвы

четверг, 10 августа 2023 | 11:20 205 OneTwoTrip
Специалисты туристического сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В список вошли подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.

В Дубне открыто несколько пляжей. Один из них — городской, он находится у набережной Менделеева. В числе его достоинств — мелкий песок и необходимая инфраструктура.

«Ещё один пляж, за которым ухаживает администрация города, находится на Иваньковском водохранилище. Средняя стоимость ночи в местном отеле — 3 тыс. рублей. Любителям отдыха с палатками подойдут дикие берега подальше от центра», — отметили представители сервиса.

На водохранилище разрешено рыбачить, кататься на лодках и устраивать барбекю. Туристы здесь останавливаются на базах отдыха, в палатках и отелях. Средняя стоимость ночи в последних составляет 3,4 тыс. рублей.

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