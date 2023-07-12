Эксперты по туризму включили Дубну в число лучших мест отдыха у воды вблизи Москвы

В Дубне открыто несколько пляжей. Один из них — городской, он находится у набережной Менделеева. В числе его достоинств — мелкий песок и необходимая инфраструктура.

«Ещё один пляж, за которым ухаживает администрация города, находится на Иваньковском водохранилище. Средняя стоимость ночи в местном отеле — 3 тыс. рублей. Любителям отдыха с палатками подойдут дикие берега подальше от центра», — отметили представители сервиса.

На водохранилище разрешено рыбачить, кататься на лодках и устраивать барбекю. Туристы здесь останавливаются на базах отдыха, в палатках и отелях. Средняя стоимость ночи в последних составляет 3,4 тыс. рублей.